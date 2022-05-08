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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард о победе над «Лестером»: «Мы боролись, как настоящая семья»

08 Мая 2022 • 19:38 Комментировать
Уотфорд
...
Эвертон
11.05 21:45

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард дал свои комментарии после выездной победы в матче чемпионата Англии над «Лестером» со счётом 2:1, которая позволила «ирискам» выбраться из зоны вылета и подняться на 16 место в турнирной таблице.

«Мы боролись, как настоящая семья. Это был очень сложный матч и очень сложный оппонент. Думаю, мы заслужили этот результат. Мы отлично защищались и продемонстрировали самоотверженность. Но впереди ещё много работы», – заявил Лэмпард на послематчевой пресс-конференции.

Благодаря сегодняшней победе «Эвертон» оторвался от зоны вылета на одно очко с одним матчем в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Лестер Фрэнк Лэмпард
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УОТФОРД ЭВЕРТОН
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окончен Арсенал 2:1 Лидс
окончен Лестер 1:2 Эвертон 2.60 3.30 2.75
окончен Норвич 0:4 Вест Хэм 4.50 3.80 1.78
окончен Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл 1.16 7.40 18.00
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