Лэмпард о победе над «Лестером»: «Мы боролись, как настоящая семья»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард дал свои комментарии после выездной победы в матче чемпионата Англии над «Лестером» со счётом 2:1, которая позволила «ирискам» выбраться из зоны вылета и подняться на 16 место в турнирной таблице.

«Мы боролись, как настоящая семья. Это был очень сложный матч и очень сложный оппонент. Думаю, мы заслужили этот результат. Мы отлично защищались и продемонстрировали самоотверженность. Но впереди ещё много работы», – заявил Лэмпард на послематчевой пресс-конференции.

Благодаря сегодняшней победе «Эвертон» оторвался от зоны вылета на одно очко с одним матчем в запасе.