«Лестер» разгромил «Норвич», «Эвертон» потерял важные очки

Завершились очередные матчи в Премьер-лиге. «Лестер» наконец-то порадовал своих болельщиков победным результатом, разгромив вылетевший «Норвич» со счётом 3:0. Все голы были забиты после перерыва, Джейм Варди стал автором дубля, также отличился Джеймс Мэддисон.
Еще один будущий представитель Чемпионшипа, «Уотфорд», дома принимал «Эвертон» и прервал серию поражений, не нанеся ни одного удара в створ, - 0:0.
«Лестер» вышел на 10-е место, «Эвертон» - 16-й с отрывом в два очка от зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Варди Джейми54'
|(2:0) Варди Джейми62'
|(3:0) Мэддисон Джеймс70'
Ганн Энгус•Ааронс Макс•Хэнли Грант•Байрам Сэм•Яннулис Димитрис•Рупп Лукас 58' (Соренсен Якоб ( 58') •Лис-Мелу Пьерр•Гилмор Билли•Tony Springett 67' (Плахета Пшемыслав ( 67') •Пукки Теэму•Рашица Милот 67' (Роу Джонатан ( 67')
11 мая. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Протокол игры
Фостер Бен • Нгакиа Джереми • Кабаселе Кристиан • Самир Каэтано • 60'Масина Адам • Сиссоко Мусса • Каембе Эдо 89' ( Этебо Огенекаро ( 89') • Гослинг Дэн • Сема Кен • Педро Жоао • Калу Самуэль 86' ( Каткарт Крейг ( 86')
Запасные: Трост-Эконг Виллиам • Сьерральта Франсиско • Бахманн Даниэль • Tiago Cukur • Моррис Джеймс
Пикфорд Джордан • Айуоби Алекс • Коулмэн Шеймус • 65'Кин Майкл • Холгейт Мэйсон • 18'Миколенко Виталий • Гордон Энтони • Дукуре Абдулай • Делф Фабиан 81' ( Аллан Маркес ( 81') • Грэй Демарай 77' ( Калверт-Льюин Доминик ( 77') • Ришарлисон
Запасные: Бегович Асмир • Гомеш Андре • Дэвис Том • Кенни Джонджо • Брэнтуэйт Джерред • Алли Деле • Рондон Саломон
11 мая. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).