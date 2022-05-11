«Лестер» разгромил «Норвич», «Эвертон» потерял важные очки

Завершились очередные матчи в Премьер-лиге. «Лестер» наконец-то порадовал своих болельщиков победным результатом, разгромив вылетевший «Норвич» со счётом 3:0. Все голы были забиты после перерыва, Джейм Варди стал автором дубля, также отличился Джеймс Мэддисон.

Еще один будущий представитель Чемпионшипа, «Уотфорд», дома принимал «Эвертон» и прервал серию поражений, не нанеся ни одного удара в створ, - 0:0.

«Лестер» вышел на 10-е место, «Эвертон» - 16-й с отрывом в два очка от зоны вылета.