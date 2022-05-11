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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» разгромил «Норвич», «Эвертон» потерял важные очки

11 Мая 2022 • 23:41 Комментировать
Лестер
3:0
Норвич
окончен

Завершились очередные матчи в Премьер-лиге. «Лестер» наконец-то порадовал своих болельщиков победным результатом, разгромив вылетевший «Норвич» со счётом 3:0. Все голы были забиты после перерыва, Джейм Варди стал автором дубля, также отличился Джеймс Мэддисон.

Еще один будущий представитель Чемпионшипа, «Уотфорд», дома принимал «Эвертон» и прервал серию поражений, не нанеся ни одного удара в створ, - 0:0.

«Лестер» вышел на 10-е место, «Эвертон» - 16-й с отрывом в два очка от зоны вылета.

Протокол игры  
Лестер 3:0Норвич
(1:0) Варди Джейми54'   
(2:0) Варди Джейми62'   
(3:0) Мэддисон Джеймс70'   
Шмейхель КасперКастань ТимотиАмарти ДаниэльЭванс ДжонниДжастин ДжеймсТилеманс ЮриДьюсбери-Холл КирнанЛукман Адемола  46' (Менди Нампалис (  46') Мэддисон ДжеймсБарнс ХарвиВарди Джейми
Запасные: Олбрайтон МаркПерес АйосеИхеаначо КелечиДака ПэтсонСёюнджю ЧагларТомас ЛюкУорд Дэнни II
Ганн ЭнгусАаронс МаксХэнли ГрантБайрам СэмЯннулис ДимитрисРупп Лукас  58' (Соренсен Якоб (  58') Лис-Мелу ПьеррГилмор БиллиTony Springett  67' (Плахета Пшемыслав (  67') Пукки ТеэмуРашица Милот  67' (Роу Джонатан (  67')
Запасные: Крул ТимУильямс БрендонГибсон БенДауэлл КиранГиббс ЛиамЦолис Христос
11 мая. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Протокол игры 
Уотфорд 0:0Эвертон
Фостер Бен  Нгакиа Джереми  Кабаселе Кристиан  Самир Каэтано   60'  Масина Адам  Сиссоко Мусса  Каембе Эдо   89' (Этебо Огенекаро (   89' Гослинг Дэн  Сема Кен  Педро Жоао  Калу Самуэль   86' (Каткарт Крейг (   86')
Запасные: Трост-Эконг Виллиам  Сьерральта Франсиско  Бахманн Даниэль  Tiago Cukur  Моррис Джеймс
Пикфорд Джордан  Айуоби Алекс  Коулмэн Шеймус   65'  Кин Майкл  Холгейт Мэйсон   18'  Миколенко Виталий  Гордон Энтони  Дукуре Абдулай  Делф Фабиан   81' (Аллан Маркес (   81' Грэй Демарай   77' (Калверт-Льюин Доминик (   77' Ришарлисон
Запасные: Бегович Асмир  Гомеш Андре  Дэвис Том  Кенни Джонджо  Брэнтуэйт Джерред  Алли Деле  Рондон Саломон
 11 мая. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Лестер Норвич Уотфорд
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окончен Лидс 0:3 Челси
окончен Лестер 3:0 Норвич 1.40 5.00 7.80
окончен Уотфорд 0:0 Эвертон 5.60 3.85 1.65
окончен Вулверхэмптон 1:5 Манчестер Сити 11.50 5.60 1.28
12.05  21:45 Тоттенхэм ... Арсенал 2.40 3.40 3.05
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