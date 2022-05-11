Роб Эдвардс возглавит «Уотфорд» в следующем сезоне

«Уотфорд» официально объявил о назначении Роба Эдвардса главным тренером команды со следующего сезона. Предыдущим местом работы англичанина является «Форест Грин Парк», который под руководством наставника недавно добился повышения в третий по силе дивизион чемпионата Англии.

«Форест Грин Парк» является первым в мире экологическим клубом. Стадион команды построен из дерева, а сотрудники ездят на эко-транспорте. Отметим, что Роб Эдвардс станет четвёртым тренером «Уотфорда» за последние 10 месяцев.

Ранее «Уотфорд» оформил второй вылет в Чемпионшип за последние 3 года. В финальной части сезона командой руководил экс-наставник «Ливерпуля» и миланского «Интера» Рой Ходжсон.