Только один футболист «Арсенала» забил в АПЛ 10 голов в более юном возрасте, чем Сака

Молодому вингеру «Арсенала» Букайо Сака предрекали непростой сезон, ссылаясь на психологическое состояние после финала чемпионата Европы, где его промах в серии послематчевых пенальти стал фатальным для сборной Англии в финале.

Однако, 20-летний футболист сумел оградиться от всех проблем и начать показывать высочайший уровень футбола. Сака превратился в одного из лидеров коллектива, а в матче против «Норвича» забил уже свой десятый мяч в английской Премьер-лиге.

Статистический портал Opta информирует, что Сака стал вторым самым молодым игроком «канониров» в истории, которому удавалось достичь данной отметки. Рекорд же принадлежит Николя Анелька, который отметился юбилейным голом в возрасте 19 лет.