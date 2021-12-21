Артета заявил, что Обамеянг до сих пор отбывает наказание

Наставник «Арсенала» Микель Артета поделился свежей информацией касательно ситуации с нападающим команды Пьером-Эмериком Обамеянгом – футболист был наказан тренерским штабом за нарушение дисциплины, в следствии чего потерял капитанскую повязку и место в заявке лондонцев на матчи АПЛ.

Испанский специалист подтвердил, что санкции в отношении игрока продолжают действовать, передает Daily Express. Таким образом, Обамеянг наверняка снова останется вне коллектива на ближайшие поединки «канониров».

Стоит добавить, что зимой форвард, скорее всего, покинет «Арсенал», а в его услугах заинтересованы сразу несколько клубов из Испании и Италии.