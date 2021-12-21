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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета заявил, что Обамеянг до сих пор отбывает наказание

21 Декабря 2021 • 22:50 Комментировать
Норвич
...
Арсенал
26.12 18:00

Наставник «Арсенала» Микель Артета поделился свежей информацией касательно ситуации с нападающим команды Пьером-Эмериком Обамеянгом – футболист был наказан тренерским штабом за нарушение дисциплины, в следствии чего потерял капитанскую повязку и место в заявке лондонцев на матчи АПЛ.

Испанский специалист подтвердил, что санкции в отношении игрока продолжают действовать, передает Daily Express. Таким образом, Обамеянг наверняка снова останется вне коллектива на ближайшие поединки «канониров».

Стоит добавить, что зимой форвард, скорее всего, покинет «Арсенал», а в его услугах заинтересованы сразу несколько клубов из Испании и Италии.


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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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