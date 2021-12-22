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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета заявил, что не поддерживает вариант с проведением матчей АПЛ без зрителей

22 Декабря 2021 • 23:45 Комментировать
Норвич
...
Арсенал
26.12 18:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на информацию, что с 28 декабря матчи английской Премьер-лиги снова могут проходить за закрытыми дверьми в связи с пандемией коронавируса. Испанский специалист высказал свое недовольство касательно подобной идеи.  

«Не стоит возвращаться к этому этапу. Мы пережили его и никому это не понравилось. Очень надеюсь, что нам больше не надо будет играть при пустых трибунах. Когда нет болельщиков, то футбол теряет свой дух. Это уже совсем другой вид спорта тогда. Все понимают, что без фанатов на стадионах страдает вся индустрия. С другой стороны, нам необходимо найти компромисс, вель футболисты выражают свои опасения в связи с новой волной заражений», - рассказал Артета в беседе с Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру,
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