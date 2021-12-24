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Артета: «Если Пепе недоволен отсутствием игровой практики, то это хорошо»

24 Декабря 2021 • 18:59 Комментировать
Норвич
...
Арсенал
26.12 18:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал жалобы вингера лондонцев Николя Пепе, который хотел бы чаще выходить на футбольное поле. Испанский специалист заявил, что подобное желание футболиста является хорошим знаком.

«Пепе недоволен отсутствием игровой практики? Это хорошо. Если кто-то играет мало, но при этом остается счастлив, значит у него проблемы. А так, я доволен рвением Николя. Он просит нас давать ему больше шансов – это именно то отношение к делу, которое мы ценим», - цитирует наставника портал Squаwka.

Отметим, что «канониры» в свое время отдали за Пепе около 80 миллионов евро французскому «Лиллю».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Николя Пепе
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