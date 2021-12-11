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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Обамеянг рискует не сыграть с «Саутгемптоном»

11 Декабря 2021 • 10:21 Комментировать
Арсенал
...
Саутгемптон
1.70 4.00 5.00
Через 6 ч. 55 мин.

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг рискует пропустить предстоящий матч лондонского «Арсенала» в Премьер-лиге против «Саутгемптона».

Как рапортует Metro, центрфорвард не принимал участия в последнем тренировочном занятии «канониров». Точная причина пропуска не называется, однако есть предположение, что габонец мог заразиться коронавирусной инфекцией.

Матч «Арсенала» против «Саутгемптона» состоится сегодня, 11 декабря, в Лондоне. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают седьмое место в таблице чемпионата Англии, а гости располагаются на 15-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
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