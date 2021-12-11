Обамеянг рискует не сыграть с «Саутгемптоном»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг рискует пропустить предстоящий матч лондонского «Арсенала» в Премьер-лиге против «Саутгемптона».

Как рапортует Metro, центрфорвард не принимал участия в последнем тренировочном занятии «канониров». Точная причина пропуска не называется, однако есть предположение, что габонец мог заразиться коронавирусной инфекцией.

Матч «Арсенала» против «Саутгемптона» состоится сегодня, 11 декабря, в Лондоне. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают седьмое место в таблице чемпионата Англии, а гости располагаются на 15-й строчке.