Названа причина наказания Обамеянга

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в заявку команды на субботний матч Премьер-лиги против «Саутгемптона». Рулевой «канониров» Микель Артета перед стартом поединка объяснил отсутствие Обамеянга дисциплинарными причинами.

Как сообщает The Athletic, Пьер-Эмерик Обамеянг был наказан за опоздание из-за границы. Клуб разрешил габонцу уехать по личным делам, но футболист вернулся позже, чем было согласовано.

В сезоне 2021/2022 Пьер-Эмерик Обамеянг провёл за «Арсенал» 15 матчей во всех соревнованиях. В них нападающий записал на свой счёт 7 голов и 2 результативных паса на партнёров.