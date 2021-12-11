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​Обамеянг не попал в заявку «Арсенала» по дисциплинарным причинам

11 Декабря 2021 • 17:40 Комментировать
Арсенал
0:0
Саутгемптон
1.70 3.90 5.00
1-й тайм

В субботу «Арсенал» проведёт домашний матч английской Премьер-лиги против «Саутгемптона». Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не оказался даже среди запасных футболистов лондонской команды. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «канониров» Микель Артета.

- К сожалению, Обамеянга нет с нами из-за дисциплинарного нарушения. Какого? Есть вещи, которые не подлежат обсуждению.

Как долго Обамеянга не будет? Это начинается сегодня. Конечно, ситуация непростая, мы не хотели этого, - слова Артеты приводятся на сайте BBC.

Следить за матчем «Арсенал» - «Саутгемптон» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
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