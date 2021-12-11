​Артета высказался после крупной победы «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после домашней победы над «Саутгемптоном» со счётом 3:0.

«Начало было нервным – мы допустили несколько ошибок на первых минутах. После гола – действительно хорошего гола – мы вошли в игру, были очень агрессивными в атаке и хорошо прессинговали. В целом, я очень доволен выступлением.

Меня не волнует то, как мы забиваем. Стандарты или другие действия… Мы могли забить больше, но я доволен ещё и тем, что мы не пропустили.

Сыграет ли Обамеянг в следующем матче? Я хочу говорить лишь об этой игре. По поводу Обамеянга я уже говорил, мне нечего добавить», - рассказал Артета Sky Sports.