Кабальеро вернулся в АПЛ, подписав контракт на 4 недели

Известный аргентинский вратарь Вилли Кабальеро нашёл себе новый клуб и подписал контракт на четыре недели с «Саутгемптоном». Футболисту 40 лет, в стан «святых» он перешел на правах свободного агента. Этот статус он получил летом 2021 года после завершения срока действия контракта с «Челси», где он находился на протяжении последних четырех лет. Кабальеро редко выходил на поле, в частности, в прошлом сезоне он провел всего два матча, пропустив три гола.

В его карьере были такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Эльче», «Арсенал Саранди», «Малага» и «Манчестер Сити». В составе сборной Аргентины Кабальеро провел пять матчей.