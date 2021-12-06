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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кабальеро вернулся в АПЛ, подписав контракт на 4 недели

06 Декабря 2021 • 22:17 Комментировать
Арсенал
...
Саутгемптон
1.60 4.05 5.40
11.12 18:00

Известный аргентинский вратарь Вилли Кабальеро нашёл себе новый клуб и подписал контракт на четыре недели с «Саутгемптоном». Футболисту 40 лет, в  стан «святых» он перешел на правах свободного агента. Этот статус он получил летом 2021 года после завершения срока действия контракта с «Челси», где он находился на протяжении последних четырех лет. Кабальеро редко выходил на поле, в частности, в прошлом сезоне он провел всего два матча, пропустив три гола.

В его карьере были такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Эльче», «Арсенал Саранди», «Малага» и «Манчестер Сити». В составе сборной Аргентины Кабальеро провел пять матчей.

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Саутгемптон Вилли Кабальеро
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