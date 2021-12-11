​Артета: «Никогда не расскажу, что произошло с Обамеянгом»

После победы «Арсенала» над «Саутгемптоном» (3:0) журналистам так и не удалось разговорить наставника «канониров» Микеля Артету. Испанец не объяснил, в чём суть дисциплинарного нарушения Пьера-Эмерика Обамеянга, из-за которого габонец не попал в заявку.

«Обамеянг допустил дисциплинарное нарушение, которое распространяется на всех игроков. Это не подлежит обсуждению. Когда такое случается, игрок в любом случае выбывает из команды.

Что бы ни происходило в раздевалке, я не могу рассказывать об этом. Я не могу обманывать. Со своей стороны, я никогда не расскажу, что произошло», - слова Артеты приводятся на сайте BBC.