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​Артета: «Никогда не расскажу, что произошло с Обамеянгом»

11 Декабря 2021 • 21:54 Комментировать
Арсенал
3:0
Саутгемптон
окончен

После победы «Арсенала» над «Саутгемптоном» (3:0) журналистам так и не удалось разговорить наставника «канониров» Микеля Артету. Испанец не объяснил, в чём суть дисциплинарного нарушения Пьера-Эмерика Обамеянга, из-за которого габонец не попал в заявку.

«Обамеянг допустил дисциплинарное нарушение, которое распространяется на всех игроков. Это не подлежит обсуждению. Когда такое случается, игрок в любом случае выбывает из команды.

Что бы ни происходило в раздевалке, я не могу рассказывать об этом.  Я не могу обманывать. Со своей стороны, я никогда не расскажу, что произошло», - слова Артеты приводятся на сайте BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
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