Тухель: «Я выбрал неправильный состав на игру с «Арсеналом»

Рулевой «Челси» Томас Тухель подвел итоги лондонского дерби с «Арсеналом» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. «Пенсионеры» потерпели домашнее поражение со счетом 0:1.

«Этот результат - наша вина. Мы имели реальные шансы, чтобы забить, но по итогу чуть ли не сами поразили свои ворота. Сделали подарок «канонирам». Моя вина в том, что я выбрал неправильный состав на поединок. Но в футболе поражений не избежать», - передает слова немецкого тренера BBC Sport.

Ранее СМИ сообщали, что руководство клуба предложит Тухелю новый контракт.

После 36 туров «Челси» занимает четвертое место в АПЛ, а «Арсенал» находится на восьмой строчке.