Цена привоза Жоржиньо: «Арсенал» огорчил «Челси» на выезде впервые за девять с половиной лет

В центральном матче 36-го тура английской Премьер-лиги сошлись лондонские «Челси» и «Арсенал».

«Челси» благодаря победе над «Манчестер Сити» в минувшие выходные прочнее обосновался в первой четвёрке. Вылет за её пределы «синим» почти что не грозит, они борются за бронзовую строчку с «Лестером». Ну а «Арсенал» имеет турнирные дела похуже. «Канониры» уже не первый сезон являются середняками, но ещё лелеют надежду заскочить на подножку уходящего еврокубкового поезда.

«Арсенал» избрал вариант первого номера и не пожалел об этом. Уже на перерыв «пушкари» ушли в статусе ведущих в счёте. «Челси» имел преимущество по моментам, но всё равно уступал из-за грубейшей ошибки в обороне. На 11-й минуте вышедший один на один Хаверц послал мяч выше цели, на 23-й Маунт попал в защитника из убойной позиции, а чуть позже не переиграл Лено. Минут через десять Маунт снова упустил возможность отличиться.

К тому моменту счёт давно уже был 0:1 – он стал таковым в районе четверти часа игры. Жоржиньо тогда отдал пас назад вратарю, но плохим образом – Кепа был не готов к такой передаче, а мяч-то шёл в створ. Кепа всё-таки отбил мяч рукой в падении, но на подхвате был Обамяенг, чей ассист замкнул Смит-Роу. Стоит отметить, что если бы гости не забили, то должен был назначаться свободный удар, потому как Кепа сыграл рукой после передачи от своего партнёра.

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Второй тайм оказался для хозяев весьма скромным. Около 60-й минуты Пулишич замкнул скидку Хаверца на угловом из явного офсайда. «Синие» немного порадовались, но вскоре видеоассистенты подсказали главному арбитру единственное верное решение – отменить гол. Видимо, подопечные Томаса Тухеля сильно расстроились – поэтому и потухли. Но в концовке вновь зажглись: Пулишич плоховато дотянулся до перспективного прострела Хадсона-Одои, а Зума и Жиру обстучали перекладину с интервалом в несколько секунд.

В итоге «Арсенал» одержал третью победу подряд в чемпионате и выиграл у «Челси» в гостях впервые за девять с половиной лет. Предыдущий раз «пушкари» праздновали викторию на «Стэмфорд Бридж» 29 октября 2011 года со счётом 5:3.

Кирилл Иванцов