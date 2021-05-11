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​Артета анонсировал большие изменения в «Арсенале»

11 Мая 2021, 14:27,

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поговорил об изменениях, в которых нуждается команда.

«У нас много работы. У нас есть много футболистов в арендах и много футболистов на контрактах, которых нужно отсортировать. Всё будет зависеть от того, что происходит с этими игроками. То, что мы сможем добавить для улучшения команды, определит то, где мы находимся.

За последний год или около того в клубе произошло больше изменений, чем когда-либо. Мы стремимся сократить разрыв с лучшими командами и стать к ним ближе, чем сейчас. Для этого нужно улучшить определённые вещи.

Пришло время развиваться. Чтобы добиться этого, нужно вывести многие вещи на следующий уровень», - цитирует Артету Goal.com.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
11 Мая 2021, 16:08

вот так говорят обычно доктора , которые не знают ни что с тобой , а если знают что , то не знают что делать

0
ILLNAT
11 Мая 2021, 14:47

Неужели самого Артету оставят? Команда превратилась в невзрачного середняка.

0
pol-black
11 Мая 2021, 15:54

так то ещё до него превратилась.

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