​Артета анонсировал большие изменения в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поговорил об изменениях, в которых нуждается команда.

«У нас много работы. У нас есть много футболистов в арендах и много футболистов на контрактах, которых нужно отсортировать. Всё будет зависеть от того, что происходит с этими игроками. То, что мы сможем добавить для улучшения команды, определит то, где мы находимся.

За последний год или около того в клубе произошло больше изменений, чем когда-либо. Мы стремимся сократить разрыв с лучшими командами и стать к ним ближе, чем сейчас. Для этого нужно улучшить определённые вещи.

Пришло время развиваться. Чтобы добиться этого, нужно вывести многие вещи на следующий уровень», - цитирует Артету Goal.com.