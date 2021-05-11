​Артета анонсировал большие изменения в «Арсенале»

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11 Мая 2021, 14:27,
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поговорил об изменениях, в которых нуждается команда.
«У нас много работы. У нас есть много футболистов в арендах и много футболистов на контрактах, которых нужно отсортировать. Всё будет зависеть от того, что происходит с этими игроками. То, что мы сможем добавить для улучшения команды, определит то, где мы находимся.
За последний год или около того в клубе произошло больше изменений, чем когда-либо. Мы стремимся сократить разрыв с лучшими командами и стать к ним ближе, чем сейчас. Для этого нужно улучшить определённые вещи.
Пришло время развиваться. Чтобы добиться этого, нужно вывести многие вещи на следующий уровень», - цитирует Артету Goal.com.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
вот так говорят обычно доктора , которые не знают ни что с тобой , а если знают что , то не знают что делать
Неужели самого Артету оставят? Команда превратилась в невзрачного середняка.
так то ещё до него превратилась.