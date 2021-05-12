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Аршавин: «Венгер иногда боялся соперников»

12 Мая 2021, 21:29,

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал самого сильного тренера, под чьим руководством ему приходилось играть. 

«Я считаю лучшим тренером, который у меня был, Гуса Хиддинка. Ни он, ни Властимил Пертжела не боялись соперников, тогда как Арсен Венгер, как мне кажется, иногда да. Если говорить условно, то в игре с более сильными командами могла меняться наша тактика, состав. Я не говорил ничего против, но я чувствовал это», - сказал Аршавин в программе «50 вопросов» на платформе Premier. 

Аршавин провёл в «Арсенале» пять сезонов, забив более 20 голов. Главным памятным моментом трансфера Андрея из «Зенита» в стан «канониров» стал покер в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде». Сумма сделки составила 17 миллионов долларов. В 2018 году нападающий завершил профессиональную карьеру, проведя последний матч за казахстанский «Кайрат». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Арсенал Лондон, Арсен Венгер, Андрей Аршавин
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