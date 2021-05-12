Артета – о критике: «Фанаты имеют право выражать свое мнение»

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о критике.

«Фанаты имеют право выражать свое мнение. Единственный способ изменить их взгляды – это подготовиться сильную команду, которая заставит болельщиков гордиться. Думаю, что у наших молодых футболистов невероятный потенциал. Мы должны подготовить их к большому футболу», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

После 35 туров «Арсенал» занимает лишь девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канонирам» удалось дойти до полуфинала Лиги Европы, где подопечные Артеты по сумме двух матчей уступили «Вильярреалу».