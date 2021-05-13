Джеймс: «Челси» может винить только себя в поражении «Арсеналу»

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс дал комментарий после дерби с «Арсеналом». «Пенсионеры» потерпели домашнее поражение со счетом 0:1.

«Наша команда допустила ошибку, после которой был забит гол. Мы же не реализовали свои моменты. Можем винить в поражении только себя. Возможно, в другой день все было бы иначе. Нам противостоял сильный соперник, которого не удалось сломить», - приводит слова защитника BBC Sport.

После вчерашнего поединка «пенсионеры» с 64 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Канониры», набрав 55 баллов, располагаются на восьмой позиции.