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«Интер» и «Лацио» планируют подписать Жиру

11 Мая 2021, 20:23,

Команды из итальянской Серии A намерены подписать нападающего сборной Франции и английского футбольного клуба «Челси» Оливье Жиру в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Контракт Оливье Жиру с «Челси» рассчитан до конца лета 2021 года, по истечении которого француз достанется своей новой команде совершенно бесплатно. Боссы «Челси» рассчитывают продать нападающего до того, как закончится действующий трудовой договор. Чтобы разгрузить зарплатную ведомость, «пенсионеры» также намерены продать Тэмми Абрахама.

В нынешнем сезоне француз вышел на поле в футболке «Челси» 15 раз и отличился 4 результативными ударами.


Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Челси, Интер Милан, Лацио, Оливье Жиру
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