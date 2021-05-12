Появились фото новой формы «Челси»

Эксперты из области футбольной формы из портала Footy Headlines показали фото новой домашней формы «Челси», которая будет использоваться в сезоне 2021/2022. На синей футболке можно заметить сразу два вида узора – так называемые «ёлочный» и «шашечный» узоры.

Стоит отметить наличие на боковых частях футболки вертикальных элементов жёлтого цвета.

Техническим спонсором «Челси» является компания Nike.

На текущий момент «Челси» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице английского чемпионата. С января главным тренером команды является немецкий специалист Томас Тухель.