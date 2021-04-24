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​Тухель установил ещё один тренерский рекорд в «Челси»

24 Апреля 2021, 22:52,

В субботу вечером «Челси» в ключевом дерби против «Вест Хэма» отпраздновал победу со счётом 1:0. Томас Тухель установил ещё один тренерский рекорд в клубе, став первым тренером «пенсионеров», не проигравшим ни одного из десяти своих первых гостевых игр у руля команды. Об этом сообщает Sky Sports.

В десяти прошедших играх на выезде под руководством Тухеля «Челси» отпраздновал восемь побед при двух ничьих. Разница мячей – 14:3.

Напомним, в марте Томас Тухель установил тренерский рекорд в «Челси» по количеству стартовых игр без поражений.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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