«Челси» одолел «Вест Хэм» в матче за четвёртое место

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24 Апреля 2021, 21:27,
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«Вест Хэм» и «Челси» в центральном матче тура сражались за четвёртое место в чемпионате Англии. «Синие» выглядели гораздо острее противника и заслуженно добыли победу со счетом 1:0. В конце первого тайма Тимо Вернер замкнул прострел Бена Чилуэлла и стал героем матча. Правда, он же имел шансы забить больше, но счет больше не менялся.
«Челси» четвертый и на три очка опережает сегодняшнего соперника.
Протокол игры
|43' Вернер Тимо (0:1)
Фабьянски Лукаш • Бальбуэна Фабиан • 82'Огбонна Анджело • Диоп Исса • Цоуфал Владимир • Ноубл Марк 69' ( Лансини Мануэль ( 69') • Соучек Томаш • Фредерикс Райан 83' ( Джонсон Бен ( 83') • Форнальс Пабло 69' ( Бенрахма Саид ( 69') • Боуэн Джаррод • Лингард Джесси
Запасные: Тротт Натан • Одубеко Адемипо • Ярмоленко Андрей • Ковентри Конор • Алвес Фредерик • Рэндолф Даррен
Менди Эдуар • Кристенсен Андреас • 42'Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • Аспиликуэта Сесар 86' ( Джеймс Рис II ( 86') • Канте Н'Голо • Жоржиньо II • Чилуэлл Бен • Маунт Мэйсон • Пулишич Кристиан 74' ( Зиеш Хаким ( 74') • Вернер Тимо 35' 87' ( Абрахам Тэмми ( 87')
Запасные: Зума Курт • Хаверц Кай • Хадсон-Одои Каллум • Гилмор Билли • Алонсо Маркос • Аррисабалага Кепа
24 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Вест Хэм
Добротная игра на классе разобрались с молотками, но есть некоторые ошибки из-за которых получили предупреждения игроки. Быстрые малые соорудили из контратаки гол, но и в защите отыграли хорошо. Трудно сказать что это игра была репетицией полуфинала против Реала, там надо показывать совсем другой уровень игры....
Молодцы!!! Очень породистая игра!!! Браво!
Откуда тут порода? Шлак, а не игра. Это какой-то самый трусливый Саррибол + 3-5-2 от Конте.
Команда настолько уныло играет, ужас.
Понятно почему Вернер не забивает. Понятно почему никто не забивает. Потому что надо атаковать, надо пристреляться, а они в середине поля мяч катают. Вместо обострения пас назад. Слава богу, там есть Маунт.
Уважаемый! Челси участвует в нескольких серьезных турнирах одновременно. Видно как они устали. И они еще не сыгрались, все молодые. Это Вам не МС, МЮ. Жестковато Вы о них...
у МЮ 4ый по молодости состав. Выше только брайтон, фулхэм и астон вила.
Как можно устать, когда команда играет в унылый перепас? Вот по ливерным видно, что они устали к концу сезона. Ну так у них и футбол динамичнее