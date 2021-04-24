«Челси» одолел «Вест Хэм» в матче за четвёртое место

«Вест Хэм» и «Челси» в центральном матче тура сражались за четвёртое место в чемпионате Англии. «Синие» выглядели гораздо острее противника и заслуженно добыли победу со счетом 1:0. В конце первого тайма Тимо Вернер замкнул прострел Бена Чилуэлла и стал героем матча. Правда, он же имел шансы забить больше, но счет больше не менялся.

«Челси» четвертый и на три очка опережает сегодняшнего соперника.