Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Челси» одолел «Вест Хэм» в матче за четвёртое место

24 Апреля 2021, 21:27,

«Вест Хэм» и «Челси» в центральном матче тура сражались за четвёртое место в чемпионате Англии. «Синие» выглядели гораздо острее противника и заслуженно добыли победу со счетом 1:0. В конце первого тайма Тимо Вернер замкнул прострел Бена Чилуэлла и стал героем матча. Правда, он же имел шансы забить больше, но счет больше не менялся.

«Челси» четвертый и на три очка опережает сегодняшнего соперника.

Протокол игры  
Вест Хэм 0:1 Челси
    43' Вернер Тимо (0:1)
Фабьянски Лукаш Бальбуэна Фабиан   82' Огбонна Анджело Диоп Исса Цоуфал Владимир Ноубл Марк   69' (Лансини Мануэль (   69') Соучек Томаш Фредерикс Райан   83' (Джонсон Бен (   83') Форнальс Пабло   69' (Бенрахма Саид (   69') Боуэн Джаррод Лингард Джесси
Запасные: Тротт Натан Одубеко Адемипо Ярмоленко Андрей Ковентри Конор Алвес Фредерик Рэндолф Даррен
Менди Эдуар Кристенсен Андреас   42' Силва Тьяго Рюдигер Антонио Аспиликуэта Сесар   86' (Джеймс Рис II (   86') Канте Н'Голо Жоржиньо II Чилуэлл Бен Маунт Мэйсон Пулишич Кристиан   74' (Зиеш Хаким (   74') Вернер Тимо   35'   87' (Абрахам Тэмми (   87')
Запасные: Зума Курт Хаверц Кай Хадсон-Одои Каллум Гилмор Билли Алонсо Маркос Аррисабалага Кепа
24 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Вест Хэм
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Комментарии (5)
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0
Misha_diablo_football
24 Апреля 2021, 21:51

Добротная игра на классе разобрались с молотками, но есть некоторые ошибки из-за которых получили предупреждения игроки. Быстрые малые соорудили из контратаки гол, но и в защите отыграли хорошо. Трудно сказать что это игра была репетицией полуфинала против Реала, там надо показывать совсем другой уровень игры....

0
Oleg-Chelsea
24 Апреля 2021, 21:32

Молодцы!!! Очень породистая игра!!! Браво!

2
Ibray
24 Апреля 2021, 21:57

Откуда тут порода? Шлак, а не игра. Это какой-то самый трусливый Саррибол + 3-5-2 от Конте.
Команда настолько уныло играет, ужас.
Понятно почему Вернер не забивает. Понятно почему никто не забивает. Потому что надо атаковать, надо пристреляться, а они в середине поля мяч катают. Вместо обострения пас назад. Слава богу, там есть Маунт.

0
Oleg-Chelsea
24 Апреля 2021, 23:24

Уважаемый! Челси участвует в нескольких серьезных турнирах одновременно. Видно как они устали. И они еще не сыгрались, все молодые. Это Вам не МС, МЮ. Жестковато Вы о них...

0
Krestoffskiy Dmitriy
24 Апреля 2021, 23:50

у МЮ 4ый по молодости состав. Выше только брайтон, фулхэм и астон вила.
Как можно устать, когда команда играет в унылый перепас? Вот по ливерным видно, что они устали к концу сезона. Ну так у них и футбол динамичнее

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