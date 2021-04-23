Менди возвращается в ворота «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объявил о возвращении в ворота Эдуара Менди, который пропустил два предыдущих матча своей команды.

- Мы сделали ротацию для Кепы Аррисабалаги на кубковый матч и даже больше. С тренером вратарей приняли решение, что Кепа проведет еще один поединок после противостояния с «Манчестер Сити» в качестве награды и почувствует ритм матчей, которые проходят каждые три дня, - заявил Тухель на пресс-конференции.

- Он отыграл на ноль в сложных матчах. Я очень рад, что мы можем с уверенностью положиться на обоих голкиперов, и что они могут стоять на ноль, - добавил тренер.

Менди не пропускал в 21 матче сезона из 37.