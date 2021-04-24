Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Тухель: «Впереди только лёгкие матчи»

24 Апреля 2021, 23:25,

Наставник «Челси» Томас Тухель находился в хорошем расположении духа после субботней победы над «Вест Хэмом» в ключевой игре в рамках борьбы за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Впереди только лёгкие матчи», - сказал Тухель в эфире Football Daily, смеясь.

Следующую игру «Челси» проведёт в ближайший вторник, двадцать седьмого апреля. В первом полуфинале Лиги чемпионов лондонцы сыграют против «Реала» на выезде.

Победа над «Вест Хэмом» позволила «Челси» выйти на чистое четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Напомним, что Томас Тухель занял тренерский мостик в «Челси» три месяца назад.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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