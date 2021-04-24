​Тухель: «Впереди только лёгкие матчи»

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24 Апреля 2021, 23:25,
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Наставник «Челси» Томас Тухель находился в хорошем расположении духа после субботней победы над «Вест Хэмом» в ключевой игре в рамках борьбы за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
«Впереди только лёгкие матчи», - сказал Тухель в эфире Football Daily, смеясь.
Следующую игру «Челси» проведёт в ближайший вторник, двадцать седьмого апреля. В первом полуфинале Лиги чемпионов лондонцы сыграют против «Реала» на выезде.
Победа над «Вест Хэмом» позволила «Челси» выйти на чистое четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Напомним, что Томас Тухель занял тренерский мостик в «Челси» три месяца назад.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Томас Тухель