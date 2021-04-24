Мойес предложил свой вариант реформы британского футбола

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес под впечатлением от создания и краха европейской Суперлиги представил своё видение реформы британского футбола. Шотландец считает, что календарь перегружен и предлагает сократить АПЛ до 18 клубов, чтобы дать футболистам чуть больше отдыха. Параллельно предлагается создать Премьер-лигу-2. Во второй дивизион Мойес пригласил бы «Селтик» с «Рейнджерс» и, возможно, другие клубы из Шотландии, таким образом объединив страну. Шотландские клубы, по мнению Мойеса, принесли бы лиге больше доходов.

Напомним, что «Вест Хэм» в этом сезоне борется за выход в Лигу чемпионов.