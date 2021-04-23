«Арсенал» проиграл «Эвертону» из-за «привоза» Лено

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23 Апреля 2021, 23:54,
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«Арсенал» с «Эвертоном» провели равный матч в рамках Премьер-лиги, судьбу которого решил один курьёзный момент. Первый тайм был в пользу «ирисок», которые после ряда опасных моментов могли наконец открыть счет, но Гильфи Сигурдссон попал в перекладину. «Канониры» оживились после перерыва, Дани Себальос, казалось, заработал пенальти, но ВАР усмотрел офсайд у Николя Пепе в развитии атаки. Лондонцы продолжали давить, но пропустили - Ришарлисон справа от лицевой прострелил вдоль ворот, а Бернд Лено неловко пытался поймать мяч, и тот от его ноги влетел в сетку.
«Эвертон» закрепился на восьмом месте в трех баллах от зоны Лиги чемпионов. «Арсеналу» в этом сезоне в АПЛ ничего не светит.
Протокол игры
|76' Лено Бернд (0:1)
Лено Бернд • Чамберс Калум 83' ( Виллиан Боргес ( 83') • Холдинг Роб • Мари Пабло • Джака Гранит • Парти Томас • 38'Себальос Дани • Сака Букайо • Смит-Роу Эмил • Пепе Николя 74' ( Эдегор Мартин ( 74') • Нкетиа Эдди 74' ( Мартинелли Габриэл ( 74')
Запасные: Эльнени Мохамед • Нелсон Райс • Райан Мэтт • Бельерин Эктор • Седрик Соареш • Габриэль дос Сантос
Пикфорд Джордан • Коулмэн Шеймус • Годфри Бен • Холгейт Мэйсон • 62'Динь Люка • Аллан Маркес • 55'Гомеш Андре 66' ( Делф Фабиан ( 66' ) • 68'Сигурдссон Гильфи • Родригес Хамес 86' ( Дэвис Том ( 86') • Ришарлисон 89' ( Мина Йерри ( 89') • Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Бродхед Нейтан • Кинг Джошуа • Ольсен Робин • Бернард Дуарте • Нкунку Нильс • Айуоби Алекс
23 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Эвертон, Бернд Лено
Счет 0:0 точнее бы отразил ход игры, но это футбол, тут всякое случается. Арсенал нынче середняк, пора с этим смириться. Теперь нужно найти тренера. который бы тоже это понимал, а не пытался строить команду с позиции "мы великий клуб". Прошли те времена.
Ппц. Доигрались...
Играли две АБСОЛЮТНО одинаковые СРЕДНИЕ команды! Про "Эвертон" ничего говорить не буду, но "Арсенал" в настоящее время из одного из лидеров АПЛ превратился в команду ноунеймов, которые на поле тОлком ничего за 90 минут придумать не могут!(( Где новые Фабрегасы, Бергкампы, Анри? Сегодня таких игроков в составе нет и в помине. Отсюда - бестолковый перепас вокруг штрафной соперника с последующими такими же бестолковыми навесами. Не хватку креатива должны компенсировать движением и желанием - но ни того и ни другого тоже нет! Играют в среднем темпе - академично, как-будто ведут в счёте. И Артета никак не влияет на такую тягомотину((