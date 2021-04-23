«Арсенал» проиграл «Эвертону» из-за «привоза» Лено

«Арсенал» с «Эвертоном» провели равный матч в рамках Премьер-лиги, судьбу которого решил один курьёзный момент. Первый тайм был в пользу «ирисок», которые после ряда опасных моментов могли наконец открыть счет, но Гильфи Сигурдссон попал в перекладину. «Канониры» оживились после перерыва, Дани Себальос, казалось, заработал пенальти, но ВАР усмотрел офсайд у Николя Пепе в развитии атаки. Лондонцы продолжали давить, но пропустили - Ришарлисон справа от лицевой прострелил вдоль ворот, а Бернд Лено неловко пытался поймать мяч, и тот от его ноги влетел в сетку.

«Эвертон» закрепился на восьмом месте в трех баллах от зоны Лиги чемпионов. «Арсеналу» в этом сезоне в АПЛ ничего не светит.