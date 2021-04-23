Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» проиграл «Эвертону» из-за «привоза» Лено

23 Апреля 2021, 23:54,

«Арсенал» с «Эвертоном» провели равный матч в рамках Премьер-лиги, судьбу которого решил один курьёзный момент. Первый тайм был в пользу «ирисок», которые после ряда опасных моментов могли наконец открыть счет, но Гильфи Сигурдссон попал в перекладину. «Канониры» оживились после перерыва, Дани Себальос, казалось, заработал пенальти, но ВАР усмотрел офсайд у Николя Пепе в развитии атаки. Лондонцы продолжали давить, но пропустили - Ришарлисон справа от лицевой прострелил вдоль ворот, а Бернд Лено неловко пытался поймать мяч, и тот от его ноги влетел в сетку.

«Эвертон» закрепился на восьмом месте в трех баллах от зоны Лиги чемпионов. «Арсеналу» в этом сезоне в АПЛ ничего не светит.

Протокол игры  
Арсенал 0:1 Эвертон
    76' Лено Бернд (0:1)
Лено Бернд Чамберс Калум   83' (Виллиан Боргес (   83') Холдинг Роб Мари Пабло Джака Гранит Парти Томас   38' Себальос Дани Сака Букайо Смит-Роу Эмил Пепе Николя   74' (Эдегор Мартин (   74') Нкетиа Эдди   74' (Мартинелли Габриэл (   74')
Запасные: Эльнени Мохамед Нелсон Райс Райан Мэтт Бельерин Эктор Седрик Соареш Габриэль дос Сантос
Пикфорд Джордан Коулмэн Шеймус Годфри Бен Холгейт Мэйсон   62' Динь Люка Аллан Маркес   55' Гомеш Андре   66' (Делф Фабиан (   66'   68') Сигурдссон Гильфи Родригес Хамес   86' (Дэвис Том (   86') Ришарлисон   89' (Мина Йерри (   89') Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Бродхед Нейтан Кинг Джошуа Ольсен Робин Бернард Дуарте Нкунку Нильс Айуоби Алекс
23 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Эвертон, Бернд Лено
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Комментарии (3)
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0
Boris
24 Апреля 2021, 00:54

Счет 0:0 точнее бы отразил ход игры, но это футбол, тут всякое случается. Арсенал нынче середняк, пора с этим смириться. Теперь нужно найти тренера. который бы тоже это понимал, а не пытался строить команду с позиции "мы великий клуб". Прошли те времена.

0
CELTIC FROST
24 Апреля 2021, 00:16

Ппц. Доигрались...

0
redwhite1959
24 Апреля 2021, 00:07

Играли две АБСОЛЮТНО одинаковые СРЕДНИЕ команды! Про "Эвертон" ничего говорить не буду, но "Арсенал" в настоящее время из одного из лидеров АПЛ превратился в команду ноунеймов, которые на поле тОлком ничего за 90 минут придумать не могут!(( Где новые Фабрегасы, Бергкампы, Анри? Сегодня таких игроков в составе нет и в помине. Отсюда - бестолковый перепас вокруг штрафной соперника с последующими такими же бестолковыми навесами. Не хватку креатива должны компенсировать движением и желанием - но ни того и ни другого тоже нет! Играют в среднем темпе - академично, как-будто ведут в счёте. И Артета никак не влияет на такую тягомотину((

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