Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Фанаты «Арсенала» выступили против руководства клуба

23 Апреля 2021, 21:19,

Перед началом матча 33-го тура Премьер-лиги Англии «Арсенал» - «Эвертон» болельщики «канониров» устроили акцию протеста. Как сообщается в социальных сетях, около «Эмирейтс» больше тысячи фанатов, недовольных поведением руководства клуба, которое стало одним из организаторов Суперлиги. Одно из главных требований болельщиков - уход владельца клуба Стэна Кронке. Ему предлагают продать акции «канониров».

Также сообщается о том, что из-за многолюдной акции футболисты «Арсенала» и «Эвертона» прибыли на стадион заблаговременно. Также сообщается, что к болельщикам лондонского клуба выходил футболист Эктор Бельерин.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Эвертон
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