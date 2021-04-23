Фанаты «Арсенала» выступили против руководства клуба

Перед началом матча 33-го тура Премьер-лиги Англии «Арсенал» - «Эвертон» болельщики «канониров» устроили акцию протеста. Как сообщается в социальных сетях, около «Эмирейтс» больше тысячи фанатов, недовольных поведением руководства клуба, которое стало одним из организаторов Суперлиги. Одно из главных требований болельщиков - уход владельца клуба Стэна Кронке. Ему предлагают продать акции «канониров».

Также сообщается о том, что из-за многолюдной акции футболисты «Арсенала» и «Эвертона» прибыли на стадион заблаговременно. Также сообщается, что к болельщикам лондонского клуба выходил футболист Эктор Бельерин.