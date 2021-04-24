Анчелотти: «Матч с «Арсеналом» должен был завершиться вничью»

Рулевой «Эвертона» Карло Анчелотти высказался относительно гостевой победы над лондонским «Арсеналом» (1:0) в рамках 33-го тура Премьер-лиги. «Ириски» увезли три очка благодаря автоголу Бернда Лено.

«Отличный результат, мы по-прежнему боремся за высокие места. Этот успех добавит команде уверенности перед следующими играми. Если говорить честно, то здесь должна быть ничья. Соперник больше владел мячом, но мы смогли противопоставить хорошую игру в обороне. После пяти матчей без побед было очень важно набрать три балла. Будем бороться за еврокубки до самого конца», - цитирует итальянца BBC Sport.

По итогам 33-х туров Премьер-лиги «Эвертон» набрал 52 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.