Артета: «У «Арсенала» отобрали чистейший пенальти»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами после поражения от «Эвертона» (0:1) в поединке 33-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы были лучше, держали игру под контролем и имели несколько хороших моментов. У нас отобрали чистейший пенальти, а затем случился автогол. 11-метровый в нашу пользу был 100-процентным. Не понимаю, как его можно было отменить. Хочу услышать объяснения по этому эпизоду», - приводит слова испанского тренера BBC Sport.

После 33-х туров чемпионата Англии «канониры» набрали 46 баллов и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице.