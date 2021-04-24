Артета: «У «Арсенала» отобрали чистейший пенальти»

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24 Апреля 2021, 09:19,
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Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами после поражения от «Эвертона» (0:1) в поединке 33-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы были лучше, держали игру под контролем и имели несколько хороших моментов. У нас отобрали чистейший пенальти, а затем случился автогол. 11-метровый в нашу пользу был 100-процентным. Не понимаю, как его можно было отменить. Хочу услышать объяснения по этому эпизоду», - приводит слова испанского тренера BBC Sport.
После 33-х туров чемпионата Англии «канониры» набрали 46 баллов и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
Ах, у тебя пеналь отобрали? Может быть. Но проигрываешь ты не поэтому. Ты - хуже позднего Арсена, ты Унаи в подмётки не годишься, ты - худший тренер Арсенала в его сто с лишним -летней истории. Ты умудрился побить все антирекорды команды, и я очень хочу, чтобы тебя летом, после того, как ты просрёшь и ЛЕ, не уволили, и в будущем сезоне ты загнал бы команду в Шип. И вот тогда ты станешь абсолютным антирекордсменом среди тренеров этого великого клуба, которого ты низвел до состояния середняка минус АПЛ.