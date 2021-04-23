Анчелотти: «Эвертон» будет сражаться за еврокубки до конца»

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который занимает пост главного тренера «Эвертона», высказался относительно концовки текущего сезона чемпионата Англии.

«Наша команда по-прежнему находится в гонке за путевки в еврокубки. Мы намерены сражаться за это до последнего тура. Все оставшиеся игры очень важны для «Эвертона». Борьба закончится только после финального свистка в матче 38-го тура», - приводит слова Анчелотти Sky Sports.

После 31-го тура чемпионата Англии «Эвертон» набрал 49 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий поединок команда Анчелотти проведет на выезде с лондонским «Арсеналом».