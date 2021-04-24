«Эвертон» 25 лет не мог обыграть «Арсенал» на выезде - статистические факты

Вынесенный на пятницу матч Премьер-лиги «Арсенал» - «Эвертон» проходил под аккомпанемент протестов фанатов «канониров» против владельца клуба и его решения присоединиться у Суперлиге. Автогол Бернда Лено позволил команде Карло Анчелотти победить со счетом 1:0. Выездной успех в игре с «Арсеналом» стал первым для «ирисок» за 25 лет и три месяца. В последний раз дважды за сезоне ливерпульцы побеждали этого соперника 35 лет назад. Впервые с сезона 1986/87 у «ирисок» 10 выездных побед.

У «Арсенала» все печально как в турнирной таблице, так и со статистикой. Команда не забивала в восьми домашних матчах на «Эмирейтс» по ходу текущего сезона. Это вдвое больше, чем в четырех предыдущих кампаниях вместе взятых. Девятое домашнее поражение столичной команды - худший результат за 91 год.