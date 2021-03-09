Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Анчелотти: «Нужно признать, что мы не на одном уровне с «Челси»

09 Марта 2021, 00:26,

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти признал превосходство «Челси» по итогам матча 27-го тура АПЛ (0:2).

- Соперник играл лучше нас и заслуженно победил. Мы хорошо оборонялись 30 минут. Когда же пропустили, нам стало сложно. То, что мы планировали, работало на протяжении получаса. У нас не было много моментов, разве что Ришарлисон имел шанс. Нужно признать, что мы не на одном уровне. Против таких команд нельзя играть в открытый футбол. Мы планировали сыграть так же, как и против «Ливерпуля», но там нам удалось быстро забить, - заявил Анчелотти BT Sport.

Перед сегодняшним матчем команды в таблице разделяло одно очко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола