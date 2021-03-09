Анчелотти: «Нужно признать, что мы не на одном уровне с «Челси»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти признал превосходство «Челси» по итогам матча 27-го тура АПЛ (0:2).

- Соперник играл лучше нас и заслуженно победил. Мы хорошо оборонялись 30 минут. Когда же пропустили, нам стало сложно. То, что мы планировали, работало на протяжении получаса. У нас не было много моментов, разве что Ришарлисон имел шанс. Нужно признать, что мы не на одном уровне. Против таких команд нельзя играть в открытый футбол. Мы планировали сыграть так же, как и против «Ливерпуля», но там нам удалось быстро забить, - заявил Анчелотти BT Sport.

Перед сегодняшним матчем команды в таблице разделяло одно очко.