Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хаверц: «Знаю, что многие люди сомневаются во мне»

09 Марта 2021, 14:45,

Хавбек лондонского «Челси» Кай Хаверц прокомментировал победу над «Эвертоном» (2:0).

«Трудно сказать, был ли это мой лучший матч в составе «Челси», но первые несколько месяцев были трудными для меня. Надеюсь, что теперь я обрету уверенность и буду продолжать в том же духе.

Знаю, что многие люди сомневаются во мне. Я просто буду продолжать работать и пытаться помочь своей команде в каждой игре – это самое главное», - цитирует немецкого полузащитника Goal.

21-летний Хаверц принял участие в двадцати девяти матчах «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал восемь голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Кай Хаверц
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола