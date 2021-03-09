Хаверц: «Знаю, что многие люди сомневаются во мне»

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09 Марта 2021, 14:45,
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Хавбек лондонского «Челси» Кай Хаверц прокомментировал победу над «Эвертоном» (2:0).
«Трудно сказать, был ли это мой лучший матч в составе «Челси», но первые несколько месяцев были трудными для меня. Надеюсь, что теперь я обрету уверенность и буду продолжать в том же духе.
Знаю, что многие люди сомневаются во мне. Я просто буду продолжать работать и пытаться помочь своей команде в каждой игре – это самое главное», - цитирует немецкого полузащитника Goal.
21-летний Хаверц принял участие в двадцати девяти матчах «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал восемь голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Кай Хаверц