Хаверц: «Знаю, что многие люди сомневаются во мне»

Хавбек лондонского «Челси» Кай Хаверц прокомментировал победу над «Эвертоном» (2:0).

«Трудно сказать, был ли это мой лучший матч в составе «Челси», но первые несколько месяцев были трудными для меня. Надеюсь, что теперь я обрету уверенность и буду продолжать в том же духе.

Знаю, что многие люди сомневаются во мне. Я просто буду продолжать работать и пытаться помочь своей команде в каждой игре – это самое главное», - цитирует немецкого полузащитника Goal.

21-летний Хаверц принял участие в двадцати девяти матчах «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал восемь голевых передач.