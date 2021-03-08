Вернер: «Эвертон» - очень опасная команда»

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08 Марта 2021, 19:26,
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер поделился ожиданиями от матча с «Эвертоном».
«Эвертон» - очень опасная команда. Мы почувствовали это на себе, когда играли с ними в первом круге, матч был сложным. Они здорово обороняются, а в атаке у них есть индивидуально сильные игроки, которые могут в одиночку решить эпизод. Это один из наших прямых конкурентов в борьбе за место в Лиге чемпионов, поэтому нам нужна победа», - цитирует немецкого нападающего пресс-служба «Челси».
Матч между «Челси» и «Эвертоном» состоится сегодня, восьмого марта, стартовый свисток о начале встречи запланирован на девять часов вечера по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Эвертон, Сюзана Вернер
Я бы даже сказал, что Эвертон выглядит попредпочтительнее Челси в атаке сейчас. Плюс Анчелотти чисто по опыту должен одерживать над Тухелем тренерскую победу. Но это всё на бумаге, если Челси победит, ничуть не удивлюсь. Однако, всё же хочется продолжения победоносного шествия Эвертона, а для этого нужно ложить на лопатки Челси!