Вернер: «Эвертон» - очень опасная команда»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер поделился ожиданиями от матча с «Эвертоном».

«Эвертон» - очень опасная команда. Мы почувствовали это на себе, когда играли с ними в первом круге, матч был сложным. Они здорово обороняются, а в атаке у них есть индивидуально сильные игроки, которые могут в одиночку решить эпизод. Это один из наших прямых конкурентов в борьбе за место в Лиге чемпионов, поэтому нам нужна победа», - цитирует немецкого нападающего пресс-служба «Челси».

Матч между «Челси» и «Эвертоном» состоится сегодня, восьмого марта, стартовый свисток о начале встречи запланирован на девять часов вечера по московскому времени.