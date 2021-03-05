Анчелотти: «Приятно находиться на четвёртом месте»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти доволен промежуточным четвёртым местом своей команды в Премьер-лиге после победы над «Вест Бромвичем» (1:0).

- Было очень и очень тяжело, но в Премьер-лиге только так и бывает. У соперника много силы, боевого духа и длинных передач. Нам нужно было быть готовыми, и мы были, - заявил Анчелотти в интервью ВВС. - В обороне мы сильны, а также качественно играем на стандартах и контратаках.

- Мы показываем хорошие результаты и участвуем в битве за лучшие места в таблице. Сезон длинный, но мы на четвертом месте, приятно там находиться. В конец сезона мне бы хотелось назвать его фантастическим, - добавил тренер.