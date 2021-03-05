Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Анчелотти: «Приятно находиться на четвёртом месте»

05 Марта 2021, 00:53,

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти доволен промежуточным четвёртым местом своей команды в Премьер-лиге после победы над «Вест Бромвичем» (1:0).

- Было очень и очень тяжело, но в Премьер-лиге только так и бывает. У соперника много силы, боевого духа и длинных передач. Нам нужно было быть готовыми, и мы были, - заявил Анчелотти в интервью ВВС. - В обороне мы сильны, а также качественно играем на стандартах и контратаках.

- Мы показываем хорошие результаты и участвуем в битве за лучшие места в таблице. Сезон длинный, но мы на четвертом месте, приятно там находиться. В конец сезона мне бы хотелось назвать его фантастическим, - добавил тренер.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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Super fanat
05 Марта 2021, 01:23

Да, в нынешней АПЛ Эвертон с Вест Хэмом творят просто чудеса! Впрочем, сами в этом виноваты. Обладая лучшими тренерами в мире и составами, спотыкаются друг об друга, зачастую играя в бей-беги. В тоже время, это шанс и для маленьких клубов проявить себя, в том числе в ЛЧ.

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