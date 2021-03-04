Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Тоттенхэм» и «Эвертон» разобрались с аутсайдерами

04 Марта 2021, 22:57,

В четверг в Премьер-лиге подошли к концу некоторые матчи. «Тоттенхэм» гостил у крепкого «Фулхэма» и в не особо событийной борьбе набрал три очка. На 19-й минуте Деле Алли бросил в отрыв по левой бровке Сона, который вернул мяч к линии вратарской, и Алли с рикошетом от защитника переправил мяч в сетку. Именно этот автогол стал решающим. Спустя тайм «Фулхэм» отыгрался, но с помощью ВАРа было установлено, что имела место игра рукой у атакующей стороны.

В параллельном матче «Эвертон» с таким же счетом разобрался с другим аутсайдером благодаря голу Ришарлисона. «Ириски» ворвались в зону Лиги чемпионов, «Тоттенхэм» - восьмой.

Протокол игры  
Фулхэм 0:1 Тоттенхэм
    19' Адарабиойо Олуватосин (0:1)
Ареола Альфонс Эйна Ола Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Робинсон Энтони   75' (Брайан Джо (   75') Лемина Марио Рид Харрисон   90' Кавалейру Иван   71' (Митрович Александр (   71') Лофтус-Чик Рубен   64' (Замбо-Ангисса Андре-Франк (   64') Лукмен Адемола   39' Майя Джош
Запасные: Тете Кенни Конголо Теренс Рид Бобби Фабрисио Агосто Рим Тим Онома Джошуа
Льорис Уго Доэрти Мэтт Санчес Давинсон Алдервейрельд Тоби Дэвис Бен Н'Домбеле Тангай   75' (Ламела Эрик (   75') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Бэйл Гарет   45'   68' (Лукас Моура (   68') Алли Деле   67' (Сиссоко Мусса (   67') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет Регилон Серхио Дайер Эрик Винисиус Карлос Харт Джо Уинкс Гарри
04 марта. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
Протокол игры  
Вест Бромвич 0:1 Эвертон
    65' Ришарлисон (0:1)
Джонстон Сэм Ферлонг Дарнелл   68' О'Ши Дара   61' Бартли Кайл Таунсед Конор Йокушлу Окай   82' Перейра Матеус Галлахер Конор   78' (Снодграсс Роберт (   78') Мэйтленд-Найлс Эйнсли Филлипс Мэтт   78' (Робсон-Кану Хэл (   78') Диань Мбайе
Запасные: Аджайи Олувасемилого Сойерс Ромен Ливермор Джейк Баттон Дэвид Пелтьер Ли Робинсон Каллум Ахерн-Грант Карлан
Пикфорд Джордан Холгейт Мэйсон   37' Кин Майкл Годфри Бен Динь Люка Айуоби Алекс   58' (Аллан Маркес (   58') Гомеш Андре Дукуре Абдулай   64' (Сигурдссон Гильфи (   64') Бернард Дуарте   84' (Кинг Джошуа (   84') Ришарлисон Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Бродхед Нейтан Оньянго Тайлер Нкунку Нильс Виржиния Жоау
04 марта. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Эвертон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола