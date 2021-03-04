«Тоттенхэм» и «Эвертон» разобрались с аутсайдерами

В четверг в Премьер-лиге подошли к концу некоторые матчи. «Тоттенхэм» гостил у крепкого «Фулхэма» и в не особо событийной борьбе набрал три очка. На 19-й минуте Деле Алли бросил в отрыв по левой бровке Сона, который вернул мяч к линии вратарской, и Алли с рикошетом от защитника переправил мяч в сетку. Именно этот автогол стал решающим. Спустя тайм «Фулхэм» отыгрался, но с помощью ВАРа было установлено, что имела место игра рукой у атакующей стороны.

В параллельном матче «Эвертон» с таким же счетом разобрался с другим аутсайдером благодаря голу Ришарлисона. «Ириски» ворвались в зону Лиги чемпионов, «Тоттенхэм» - восьмой.