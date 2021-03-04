«Тоттенхэм» и «Эвертон» разобрались с аутсайдерами

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04 Марта 2021, 22:57,
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В четверг в Премьер-лиге подошли к концу некоторые матчи. «Тоттенхэм» гостил у крепкого «Фулхэма» и в не особо событийной борьбе набрал три очка. На 19-й минуте Деле Алли бросил в отрыв по левой бровке Сона, который вернул мяч к линии вратарской, и Алли с рикошетом от защитника переправил мяч в сетку. Именно этот автогол стал решающим. Спустя тайм «Фулхэм» отыгрался, но с помощью ВАРа было установлено, что имела место игра рукой у атакующей стороны.
В параллельном матче «Эвертон» с таким же счетом разобрался с другим аутсайдером благодаря голу Ришарлисона. «Ириски» ворвались в зону Лиги чемпионов, «Тоттенхэм» - восьмой.
Протокол игры
|19' Адарабиойо Олуватосин (0:1)
Ареола Альфонс • Эйна Ола • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • Робинсон Энтони 75' ( Брайан Джо ( 75') • Лемина Марио • Рид Харрисон • 90'Кавалейру Иван 71' ( Митрович Александр ( 71') • Лофтус-Чик Рубен 64' ( Замбо-Ангисса Андре-Франк ( 64') • Лукмен Адемола • 39'Майя Джош
Запасные: Тете Кенни • Конголо Теренс • Рид Бобби • Фабрисио Агосто • Рим Тим • Онома Джошуа
Льорис Уго • Доэрти Мэтт • Санчес Давинсон • Алдервейрельд Тоби • Дэвис Бен • Н'Домбеле Тангай 75' ( Ламела Эрик ( 75') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Бэйл Гарет 45' 68' ( Лукас Моура ( 68') • Алли Деле 67' ( Сиссоко Мусса ( 67') • Сон Хынмин • Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет • Регилон Серхио • Дайер Эрик • Винисиус Карлос • Харт Джо • Уинкс Гарри
04 марта. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
Протокол игры
|Вест Бромвич
|0:1
|Эвертон
|65' Ришарлисон (0:1)
Джонстон Сэм • Ферлонг Дарнелл • 68'О'Ши Дара • 61'Бартли Кайл • Таунсед Конор • Йокушлу Окай • 82'Перейра Матеус • Галлахер Конор 78' ( Снодграсс Роберт ( 78') • Мэйтленд-Найлс Эйнсли • Филлипс Мэтт 78' ( Робсон-Кану Хэл ( 78') • Диань Мбайе
Запасные: Аджайи Олувасемилого • Сойерс Ромен • Ливермор Джейк • Баттон Дэвид • Пелтьер Ли • Робинсон Каллум • Ахерн-Грант Карлан
Пикфорд Джордан • Холгейт Мэйсон • 37'Кин Майкл • Годфри Бен • Динь Люка • Айуоби Алекс 58' ( Аллан Маркес ( 58') • Гомеш Андре • Дукуре Абдулай 64' ( Сигурдссон Гильфи ( 64') • Бернард Дуарте 84' ( Кинг Джошуа ( 84') • Ришарлисон • Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Бродхед Нейтан • Оньянго Тайлер • Нкунку Нильс • Виржиния Жоау
04 марта. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Эвертон