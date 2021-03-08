Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Тухель в «Челси» уже бьёт рекорды Премьер-лиги

08 Марта 2021, 23:19,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель очень уверенно начал лондонский отрезок карьеры. «Синие» под его руководством сыграли пятый домашний матч подряд без пропущенных голов, что является рекордом Премьер-лиги для дебютантов.

47-летний немецкий тренер сменил Фрэнка Лэмпарда 26 января, и на следующий день его команда сыграла 0:0 с «Вулверхэмптоном». Затем были победы со счетом 2:0 над «Бёрнли» и «Ньюкаслом», а также нули с «МЮ». Всего же Тухель провел 11 матчей у руля команды во всех турнирах (8 побед). «Челси» идет на четвертом месте в АПЛ с отставанием в четыре очка от второго места.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Томас Тухель
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