Тухель в «Челси» уже бьёт рекорды Премьер-лиги

Главный тренер «Челси» Томас Тухель очень уверенно начал лондонский отрезок карьеры. «Синие» под его руководством сыграли пятый домашний матч подряд без пропущенных голов, что является рекордом Премьер-лиги для дебютантов.

47-летний немецкий тренер сменил Фрэнка Лэмпарда 26 января, и на следующий день его команда сыграла 0:0 с «Вулверхэмптоном». Затем были победы со счетом 2:0 над «Бёрнли» и «Ньюкаслом», а также нули с «МЮ». Всего же Тухель провел 11 матчей у руля команды во всех турнирах (8 побед). «Челси» идет на четвертом месте в АПЛ с отставанием в четыре очка от второго места.