«Челси» уверенно оттеснил «Эвертон» от топ-четвёрки

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08 Марта 2021, 22:53,
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В вынесенном на понедельник матче 27-го тура Премьер-лиги «Челси» по всем статьям был сильнее «Эвертона» и заслуженно победил со счётом 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Годфри Бен 31'
|(2:0) Жоржиньо II 65'
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар • Кристенсен Андреас • Зума Курт • Джеймс Рис II • Жоржиньо II • Ковачич Матео 80' ( Канте Н'Голо ( 80') • Алонсо Маркос • Хадсон-Одои Каллум 66' ( Маунт Мэйсон ( 66') • Хаверц Кай • Вернер Тимо 90' ( Пулишич Кристиан ( 90')
Запасные: Рюдигер Антонио • Чилуэлл Бен • Силва Тьяго • Зиеш Хаким • Аррисабалага Кепа • Жиру Оливье
Пикфорд Джордан • Холгейт Мэйсон • 17'Кин Майкл • Годфри Бен • Айуоби Алекс 56' ( Дэйвис Том ( 56' ) • 90'Гомеш Андре 76' ( Бернард Дуарте ( 76') • Аллан Маркес • Динь Люка • 50'Сигурдссон Гильфи 70' ( Кинг Джошуа ( 70') • Калверт-Льюин Доминик • Ришарлисон
Запасные: Бродхед Нейтан • Оньянго Тайлер • Нкунку Нильс • Виржиния Жоау
08 марта. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Результат мог быть крупнее, но точность порой подводила «синих», а также Джордан Пикфорд парировал полдесятка попыток. Но и он был бессилен в середине первого тайма после флангового прострела Маркоса Алонсо и удара Кая Хаверца, после чего мяч рикошетом от защитника влетел в сетку. Всё тот же Хаверц после перерыва заработал пенальти в столкновении с голкипером, а Жоржиньо уверенно удвоил счет.
«Челси» закрепился на четвертом месте, оторвавшись на четыре очка от сегодняшнего соперника.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Жоржиньо
Суть происходящего достаточно очевидна: Челси от "Тухеля" заметно, практически по всем компонентам(тактическим, физическим, моральным) превосходит Челси от "Лемпарда" в разы! И главный парадокс заключается в том, что оба тренера имели в своем распоряжении один и тот же состав. Здесь лакмусом и проявляется УМЕНИЕ РУКОВОДИТЬ. Вот только пока Вернер удивительно "стабилен" на завершающей стадии при обоих тренерах.
Мне кажется что Фрэнки слишком увлекался атакой. Эдакий молодежный максимализм - "мы вам забьем на гол больше и победим". Поэтому были проблемы с обороной. Тухель же во главу угла поставил "не пропустим, и, может быть, забьем". Вот и вся разница.
Всех наших - с победой! Несмотря на труднейший отрезок - играть приходиться с командами из верха таблицы.
Хаверц поучаствовал в обеих голах - так держать.
Лучший игрок матча - Пикфорд. Без него счет был бы 6-0.
оооо по Пикфорду я согласен 100 пудово , странно что он еще в Эвертоне , он достатчно стабилен .
жаль, хотелось бы видеть на 4-ом месте клуб Анчи а не какой то шмелси чукотский
Решил подбросить г..ца на вентилятор? Так вентилятор-то - выключен.
А что не так?
Мои поздравления. Тухель пока дает результат. Очень надеюсь, будет он хорошим и с Атлетико. Интересно посмотреть будет на игру команды под руководством немца в следующем году.
Всё становится на свои места
Да, осталось еще Лестер вытеснить. В последней игре они откровенно отскочили. Но сдают. И, естественно, Вест Хэму делать в топ-4 нечего.
Тотнем набрал ход,да и Ливерпуль думаю за голову возмется
Лестер заслужил быть в четвёрке по итогам сезона, а вот пижоны ИНВЫ - нет. Заодно скинут свеженьких глоров с шеи. Неужели вам, как болельщику английского футбола, приятнее топить за высокомерных Мане и Салаха, которые только и думают о своей деревне и мадридском реале? Даже при нейтральном отношении к портовым, я бы всё равно отдал симпатии Варди и Ко. Бойцы, как и их тренер.
На то мы и люди, разные, что у каждого из нас свое мнение) Да. я за топ-4 в составе двух Манчестеров (раз Арсенал на это сейчас. увы, не способен), Челси и Ливерпуль. Помимо прочего, чтобы в главном еврокубке АПЛ выступили хорошо. Также мне кажется, вне привязки к Ливерпулю, что Лестер в четверке вряд ли удержится.
надеюсь, Мойеса с Роджерсом потеснит Жозе.
Но куда больше бы лично мне понравился вместо Лестера в четверке Ливерпуль. Шансов на это уже не так много. Но все же...
пусть сидят там, откуда 30 лет не высовывались, я устал от них)
Да пусть он.. Делать им в ЛЧ, как по мне, нечего.
Достойно и уверенно. Вернеру просто чертовски не везет))))
Это уже сложно назвать невезением. Кукуха у чела не в порядке, херню творит в решающих моментах
Возможно, т.к. иногда совершенно не логично действует в самый последний момент, когда нужно гол забивать. Дай Бог, чтобы "она" вернулась.
Да-да, полностью согласен!!!