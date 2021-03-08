Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Челси» уверенно оттеснил «Эвертон» от топ-четвёрки

08 Марта 2021, 22:53,

В вынесенном на понедельник матче 27-го тура Премьер-лиги «Челси» по всем статьям был сильнее «Эвертона» и заслуженно победил со счётом 2:0.

Протокол игры  
Челси 2:0 Эвертон
(1:0) Годфри Бен 31'    
(2:0) Жоржиньо II 65'    
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас Зума Курт Джеймс Рис II Жоржиньо II Ковачич Матео   80' (Канте Н'Голо (   80') Алонсо Маркос Хадсон-Одои Каллум   66' (Маунт Мэйсон (   66') Хаверц Кай Вернер Тимо   90' (Пулишич Кристиан (   90')
Запасные: Рюдигер Антонио Чилуэлл Бен Силва Тьяго Зиеш Хаким Аррисабалага Кепа Жиру Оливье
Пикфорд Джордан Холгейт Мэйсон   17' Кин Майкл Годфри Бен Айуоби Алекс   56' (Дэйвис Том (   56'   90') Гомеш Андре   76' (Бернард Дуарте (   76') Аллан Маркес Динь Люка   50' Сигурдссон Гильфи   70' (Кинг Джошуа (   70') Калверт-Льюин Доминик Ришарлисон
Запасные: Бродхед Нейтан Оньянго Тайлер Нкунку Нильс Виржиния Жоау
08 марта. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

Результат мог быть крупнее, но точность порой подводила «синих», а также Джордан Пикфорд парировал полдесятка попыток. Но и он был бессилен в середине первого тайма после флангового прострела Маркоса Алонсо и удара Кая Хаверца, после чего мяч рикошетом от защитника влетел в сетку. Всё тот же Хаверц после перерыва заработал пенальти в столкновении с голкипером, а Жоржиньо уверенно удвоил счет.

«Челси» закрепился на четвертом месте, оторвавшись на четыре очка от сегодняшнего соперника.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Жоржиньо
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Комментарии (25)
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2
fireland
08 Марта 2021, 23:46
Вернер это конечно мрак. Тухелю возможно стоит попробовать ставить цнапом Хаверца.
1
Соломон
08 Марта 2021, 23:38

Суть происходящего достаточно очевидна: Челси от "Тухеля" заметно, практически по всем компонентам(тактическим, физическим, моральным) превосходит Челси от "Лемпарда" в разы! И главный парадокс заключается в том, что оба тренера имели в своем распоряжении один и тот же состав. Здесь лакмусом и проявляется УМЕНИЕ РУКОВОДИТЬ. Вот только пока Вернер удивительно "стабилен" на завершающей стадии при обоих тренерах.

0
Манчестерский Иппатий
09 Марта 2021, 00:31

Мне кажется что Фрэнки слишком увлекался атакой. Эдакий молодежный максимализм - "мы вам забьем на гол больше и победим". Поэтому были проблемы с обороной. Тухель же во главу угла поставил "не пропустим, и, может быть, забьем". Вот и вся разница.

1
Манчестерский Иппатий
08 Марта 2021, 23:33

Всех наших - с победой! Несмотря на труднейший отрезок - играть приходиться с командами из верха таблицы.
Хаверц поучаствовал в обеих голах - так держать.
Лучший игрок матча - Пикфорд. Без него счет был бы 6-0.

0
ARTUR
09 Марта 2021, 00:45

оооо по Пикфорду я согласен 100 пудово , странно что он еще в Эвертоне , он достатчно стабилен .

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1
Артур Измаилов
08 Марта 2021, 23:30

жаль, хотелось бы видеть на 4-ом месте клуб Анчи а не какой то шмелси чукотский

0
Манчестерский Иппатий
09 Марта 2021, 00:32

Решил подбросить г..ца на вентилятор? Так вентилятор-то - выключен.

0
Артур Измаилов
09 Марта 2021, 01:03

А что не так?

1
CELTIC FROST
08 Марта 2021, 23:17

Мои поздравления. Тухель пока дает результат. Очень надеюсь, будет он хорошим и с Атлетико. Интересно посмотреть будет на игру команды под руководством немца в следующем году.

3
Underdog
08 Марта 2021, 23:12

Всё становится на свои места

1
CELTIC FROST
08 Марта 2021, 23:14

Да, осталось еще Лестер вытеснить. В последней игре они откровенно отскочили. Но сдают. И, естественно, Вест Хэму делать в топ-4 нечего.

0
Underdog
09 Марта 2021, 00:59

Тотнем набрал ход,да и Ливерпуль думаю за голову возмется

0
altmax
08 Марта 2021, 23:32

Лестер заслужил быть в четвёрке по итогам сезона, а вот пижоны ИНВЫ - нет. Заодно скинут свеженьких глоров с шеи. Неужели вам, как болельщику английского футбола, приятнее топить за высокомерных Мане и Салаха, которые только и думают о своей деревне и мадридском реале? Даже при нейтральном отношении к портовым, я бы всё равно отдал симпатии Варди и Ко. Бойцы, как и их тренер.

2
CELTIC FROST
08 Марта 2021, 23:56

На то мы и люди, разные, что у каждого из нас свое мнение) Да. я за топ-4 в составе двух Манчестеров (раз Арсенал на это сейчас. увы, не способен), Челси и Ливерпуль. Помимо прочего, чтобы в главном еврокубке АПЛ выступили хорошо. Также мне кажется, вне привязки к Ливерпулю, что Лестер в четверке вряд ли удержится.

1
Element-22
08 Марта 2021, 23:19

надеюсь, Мойеса с Роджерсом потеснит Жозе.

0
CELTIC FROST
08 Марта 2021, 23:25

Но куда больше бы лично мне понравился вместо Лестера в четверке Ливерпуль. Шансов на это уже не так много. Но все же...

1
Element-22
08 Марта 2021, 23:30

пусть сидят там, откуда 30 лет не высовывались, я устал от них)

0
CELTIC FROST
08 Марта 2021, 23:22

Да пусть он.. Делать им в ЛЧ, как по мне, нечего.

1
Oleg-Chelsea
08 Марта 2021, 23:10

Достойно и уверенно. Вернеру просто чертовски не везет))))

1
altmax
08 Марта 2021, 23:34

Это уже сложно назвать невезением. Кукуха у чела не в порядке, херню творит в решающих моментах

0
Oleg-Chelsea
09 Марта 2021, 00:54

Возможно, т.к. иногда совершенно не логично действует в самый последний момент, когда нужно гол забивать. Дай Бог, чтобы "она" вернулась.

5
fireland
08 Марта 2021, 23:02
Скажи мне в январе, что Челси на отрезке "АТМ-МЮ-Ливерпуль-Эвертон", выиграет три игры и одну сведет в ничью, я бы не поверил.
1
Oleg-Chelsea
08 Марта 2021, 23:10

Да-да, полностью согласен!!!

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