«Челси» уверенно оттеснил «Эвертон» от топ-четвёрки

В вынесенном на понедельник матче 27-го тура Премьер-лиги «Челси» по всем статьям был сильнее «Эвертона» и заслуженно победил со счётом 2:0.

Результат мог быть крупнее, но точность порой подводила «синих», а также Джордан Пикфорд парировал полдесятка попыток. Но и он был бессилен в середине первого тайма после флангового прострела Маркоса Алонсо и удара Кая Хаверца, после чего мяч рикошетом от защитника влетел в сетку. Всё тот же Хаверц после перерыва заработал пенальти в столкновении с голкипером, а Жоржиньо уверенно удвоил счет.

«Челси» закрепился на четвертом месте, оторвавшись на четыре очка от сегодняшнего соперника.