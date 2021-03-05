«Челси» и «Тоттенхэм» вслед за Клоппом хотят запретить отъезд игроков в сборные

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05 Марта 2021, 16:58,
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В среду главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил намерение не отпускать игроков в сборные на мартовские матчи. Речь идет о тех футболистам, которым придется отбыть 10-дневный карантин по возвращению из национальных сборных. Немецкий специалист аргументирует свою точку зрения тем, что объезд игроков в сборные противоречит интересам клубов, ведь именно они платят заработную плату игрокам.
Как сообщает журналист the DailyTelegraph Мэтт Лоу, «Челси» и «Тоттенхэм» готовы бойкотировать международные мартовские матчи вслед за «Ливерпулем».
Напомним, что отборочные матчи ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ могут быть перенесены в Европу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Ливерпуль, Тоттенхэм, Юрген Клопп