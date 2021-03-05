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«Челси» и «Тоттенхэм» вслед за Клоппом хотят запретить отъезд игроков в сборные

05 Марта 2021, 16:58,

В среду главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил намерение не отпускать игроков в сборные на мартовские матчи. Речь идет о тех футболистам, которым придется отбыть 10-дневный карантин по возвращению из национальных сборных. Немецкий специалист аргументирует свою точку зрения тем, что объезд игроков в сборные противоречит интересам клубов, ведь именно они платят заработную плату игрокам.

Как сообщает журналист the DailyTelegraph Мэтт Лоу, «Челси» и «Тоттенхэм» готовы бойкотировать международные мартовские матчи вслед за «Ливерпулем».

Напомним, что отборочные матчи ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ могут быть перенесены в Европу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Ливерпуль, Тоттенхэм, Юрген Клопп
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