«Ливерпуль» забил 7000 голов в элитном дивизионе английского футбола

В поединке 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде встречался с «Шеффилд Юнайтед». Подопечные Юргена Клоппа на классе разобрались с аутсайдером, отпраздновав победу со счетом 2:0.

Как информирует Opta в «Твиттере», мерсисайдский гранд достиг отметки в 7000 голов в элитном дивизионе чемпионата Англии. Отмечается, что это второй результат в истории турнира. Лидирует «Эвертон», на счету которого 7108 голов.

Благодаря вчерашнему успеху команда Юргена Клоппа набрала 43 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч мерсисайдцы проведут на своем поле против «Челси».