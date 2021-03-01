Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ливерпуль» забил 7000 голов в элитном дивизионе английского футбола

01 Марта 2021, 09:17,

В поединке 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде встречался с «Шеффилд Юнайтед». Подопечные Юргена Клоппа на классе разобрались с аутсайдером, отпраздновав победу со счетом 2:0.

Как информирует Opta в «Твиттере», мерсисайдский гранд достиг отметки в 7000 голов в элитном дивизионе чемпионата Англии. Отмечается, что это второй результат в истории турнира. Лидирует «Эвертон», на счету которого 7108 голов.

Благодаря вчерашнему успеху команда Юргена Клоппа набрала 43 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч мерсисайдцы проведут на своем поле против «Челси».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль
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