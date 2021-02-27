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​Робертсон: «Ни одна команда в мире не справилась бы с проблемами «Ливерпуля»

27 Февраля 2021, 23:16,

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался по поводу серьёзных кадровых проблем команды в центре обороны.

«Если вы скажете какой-либо команде в мировом футболе, что в течение сезона у неё будет 18 различных связок в центре обороны, то ни одна команда не справится с этим. Ни одна.

У нас были ван Дейк, Гомес и Матип, у нас были Фабиньо и Хендерсон, способные выступить на этой позиции.  Теперь у нас есть Филлипс, который не играл здесь в прошлом сезоне, у нас есть молодой парень Кабак и Дэвис, которого мы взяли у клуба из Чемпионшипа. Всем им нужно время, потому что они относительно неопытны», - сказал Робертсон Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Эндрю Робертсон
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