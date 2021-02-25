Балаге: «В один прекрасный день Бенитес хотел бы снова возглавить «Ливерпуль»

Обозреватель и инсайдер Гильерме Балаге считает, что оставшийся без работы Рафаэль Бенитес хотел бы вернуться в «Ливерпуль», однако на сегодняшний день это невозможно.

- Есть ощущение, что Бенитес не всё сказал в «Ливерпуле». В один прекрасный день он хотел бы возглавить команду. Возможно, в кризисное время, в настоящий кризис, а не то, что сейчас происходит, - заявил Балаге в YouTube, отвечая на вопросы болельщиков.

- Это может случиться, когда потребуется сильная личность, чтобы вести корабль. Но сейчас такой вопрос не стоит, судя по действиям руководства и Клоппа. Сегодня смешно, глупо и абсурдно говорить о том, что у «Ливерпуля» есть будущее без Клоппа.

Бенитес работал в «Ливерпуле» с 2004 по 2010 год, выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и Суперкубок Англии.