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Джонс: «Посвящаю гол отцу Алиссона»

01 Марта 2021, 00:40,

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:0). 20-летний англичанин отметился забитым голом.

«Это было тяжёлое время для меня и всей команды. Гол посвящаю отцу Алиссона и его семье.

Я рад, что нам удалось набрать три очка, надеюсь, что мы вернулись», - цитирует Джонса Sky Sports.

Воспитанник «Ливерпуля» сыграл двадцать девять матчей за клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

После двадцати шести туров подопечные Юргена Клоппа занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Алиссон Бекер, Кёртис Джонс
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