Джонс: «Посвящаю гол отцу Алиссона»

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:0). 20-летний англичанин отметился забитым голом.

«Это было тяжёлое время для меня и всей команды. Гол посвящаю отцу Алиссона и его семье.

Я рад, что нам удалось набрать три очка, надеюсь, что мы вернулись», - цитирует Джонса Sky Sports.

Воспитанник «Ливерпуля» сыграл двадцать девять матчей за клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

После двадцати шести туров подопечные Юргена Клоппа занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.