Джонс: «Посвящаю гол отцу Алиссона»

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01 Марта 2021, 00:40,
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Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:0). 20-летний англичанин отметился забитым голом.
«Это было тяжёлое время для меня и всей команды. Гол посвящаю отцу Алиссона и его семье.
Я рад, что нам удалось набрать три очка, надеюсь, что мы вернулись», - цитирует Джонса Sky Sports.
Воспитанник «Ливерпуля» сыграл двадцать девять матчей за клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.
После двадцати шести туров подопечные Юргена Клоппа занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Алиссон Бекер, Кёртис Джонс