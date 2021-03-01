«Ливерпуль» прервал серию из четырёх поражений

После четырёх поражений в Премьер-лиге подряд «Ливерпуль» гостил у «Шеффилд Юнайтед» и переиграл аутсайдера со счётом 2:0. В первом тайме поначалу команды поочередно создавали моменты, но «красные» были острее, запоров несколько выходов один на один с голкипером. На 48-й минуте чемпионы забили свой первый гол после того, как мяч отскочил к Кёртису Джонсу, и тот из пределов штрафной не промахнулся. В середине второго тайма Роберто Фирмино удвоил перевес гостей, отправив мяч в сетку ворот противник с помощью рикошета от защитника. Мохамед Салах мог делать счет разгромным, но не попал в цель с трех метров.

«Ливерпуль» набрал три очка и вышел на чистое шестое место.