«Ливерпуль» прервал серию из четырёх поражений

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01 Марта 2021, 00:08,
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После четырёх поражений в Премьер-лиге подряд «Ливерпуль» гостил у «Шеффилд Юнайтед» и переиграл аутсайдера со счётом 2:0. В первом тайме поначалу команды поочередно создавали моменты, но «красные» были острее, запоров несколько выходов один на один с голкипером. На 48-й минуте чемпионы забили свой первый гол после того, как мяч отскочил к Кёртису Джонсу, и тот из пределов штрафной не промахнулся. В середине второго тайма Роберто Фирмино удвоил перевес гостей, отправив мяч в сетку ворот противник с помощью рикошета от защитника. Мохамед Салах мог делать счет разгромным, но не попал в цель с трех метров.
«Ливерпуль» набрал три очка и вышел на чистое шестое место.
Протокол игры
|48' Джонс Кёртис (0:1)
|64' Брайан Кин (0:2)
Ремсдейл Арон • Ампаду Этан • Джагелка Фил 56' ( Осборн Бен ( 56') • Брайан Кин • Бэлдок Джордж • Ландстрем Джон • Норвуд Оливер • Флек Джон 80' ( Шарп Билли ( 80') • Стивенс Энда • Макголдрик Дэвид 56' ( Бёрк Оливер ( 56') • Макбарни Оливер
Запасные: Брюстер Риан • Лоу Макс • Фодеринхэм Уэсли • Iliman Ndiaye • Муссе Ли
Адриан Сан-Мигель • Александер-Арнольд Трент • Филлипс Натаниэль • Кабак Озан • Робертсон Эндрю • Тьяго Алькантара 76' ( Милнер Джеймс ( 76') • Вейналдум Джорджиньо • Джонс Кёртис 80' ( Кейта Наби ( 80') • Салах Мохамед • Фирмино Роберто • Мане Садио
Запасные: Шакири Джердан • Окслейд-Чемберлен Алекс • Хьюз Лайам • Уильямс Неко • Уильямс Рис III • Ориги Дивок
28 февраля. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Шеффилд Юнайтед