Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ливерпуль» прервал серию из четырёх поражений

01 Марта 2021, 00:08,

После четырёх поражений в Премьер-лиге подряд «Ливерпуль» гостил у «Шеффилд Юнайтед» и переиграл аутсайдера со счётом 2:0. В первом тайме поначалу команды поочередно создавали моменты, но «красные» были острее, запоров несколько выходов один на один с голкипером. На 48-й минуте чемпионы забили свой первый гол после того, как мяч отскочил к Кёртису Джонсу, и тот из пределов штрафной не промахнулся. В середине второго тайма Роберто Фирмино удвоил перевес гостей, отправив мяч в сетку ворот противник с помощью рикошета от защитника. Мохамед Салах мог делать счет разгромным, но не попал в цель с трех метров.

«Ливерпуль» набрал три очка и вышел на чистое шестое место.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль
    48' Джонс Кёртис (0:1)
    64' Брайан Кин (0:2)
Ремсдейл Арон Ампаду Этан Джагелка Фил   56' (Осборн Бен (   56') Брайан Кин Бэлдок Джордж Ландстрем Джон Норвуд Оливер Флек Джон   80' (Шарп Билли (   80') Стивенс Энда Макголдрик Дэвид   56' (Бёрк Оливер (   56') Макбарни Оливер
Запасные: Брюстер Риан Лоу Макс Фодеринхэм Уэсли Iliman Ndiaye Муссе Ли
Адриан Сан-Мигель Александер-Арнольд Трент Филлипс Натаниэль Кабак Озан Робертсон Эндрю Тьяго Алькантара   76' (Милнер Джеймс (   76') Вейналдум Джорджиньо Джонс Кёртис   80' (Кейта Наби (   80') Салах Мохамед Фирмино Роберто Мане Садио
Запасные: Шакири Джердан Окслейд-Чемберлен Алекс Хьюз Лайам Уильямс Неко Уильямс Рис III Ориги Дивок
28 февраля. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Шеффилд Юнайтед
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