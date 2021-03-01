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Клопп: «Многие люди списали нас со счетов – это нормально»

01 Марта 2021, 00:49,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Все, кто смотрел игры «Шеффилд Юнайтед», знают, что против них нужно много работать. Мы сыграли здорово и должны были минимум громить соперника. Робертсон мог сделать хет-трик.

Матч на ноль – это очень важно, Адриан продемонстрировал свой высочайший уровень. Я рад за него.

Многие люди списали нас со счетов – это нормально, несмотря на все проблемы, которые у нас были, мы по-прежнему можем побороться за высокие места», - цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

«Ливерпуль» расположился на шестой строчке в английской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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