Клопп: «Многие люди списали нас со счетов – это нормально»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Все, кто смотрел игры «Шеффилд Юнайтед», знают, что против них нужно много работать. Мы сыграли здорово и должны были минимум громить соперника. Робертсон мог сделать хет-трик.

Матч на ноль – это очень важно, Адриан продемонстрировал свой высочайший уровень. Я рад за него.

Многие люди списали нас со счетов – это нормально, несмотря на все проблемы, которые у нас были, мы по-прежнему можем побороться за высокие места», - цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

«Ливерпуль» расположился на шестой строчке в английской Премьер-лиге.