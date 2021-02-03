Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Оуэн - о пенальти на Марсьяле: «Самый очевидный нырок, который мне доводилось видеть»

03 Февраля 2021, 09:09,

twitter.com

Экс-форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался об эпизоде с назначением пенальти на Антони Марсьяле в поединке 22-го тура Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».

«Этот 11-метровый подвел итог всему произошедшему. Если это был пенальти, то матч официально завершен. Самый очевидный нырок, который мне доводилось видеть. Полный бардак», - гласит сообщение Оуэна в «Твиттере».

Встреча завершилась крупной победой «красных дьяволов» со счетом 9:0.

По итогам 22 туров чемпионата Англии подопечные Уле Гуннара Сульшера набрали 44 очка и находятся на второй позиции в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Антони Марсьяль, Майкл Оуэн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (5)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
03 Февраля 2021, 09:59

Матч Арсенала посмотри и прозрей. А левые пенальти МЮ - это совсем не новость. Но тут скорее не показатель команды, как это было в АПЛ 2000-х, а днищенского судейства, которое не реагирует ни на кого и ни на что, чего не захочет само увидеть.

0
snk6565
03 Февраля 2021, 09:21

Еще один скаузер про пенальти МЮ))...Итог матча был ясен и подведен еще в первом тайме...а решение судьи - это решение судьи, которое, в принципе, ничего не решало и не меняло...видимо по итогу этого матча Мише поговорить больше не о чем

0
Boris
03 Февраля 2021, 09:47

Скаузер за МЮ бы не играл. Марсьяля понять можно - была хорошая возможность отрепетировать падение в официальном матче. При 0:0 он бы наверное падать не стал а попробовал бы забить, а тут можно проверить свое актерское мастерство. Ну а судья конечно клоун)

0
altmax
03 Февраля 2021, 09:45

А что можно обсуждать по этому матчу? Игра в большинстве почти 90 минут против соперника с неосновным составом и малолетками. Конечно, это их проблемы, но никаких выводов игре делать не стоит кроме как то, что воспользовались шансом и улучшили разность мячей. Всё. А за Марсика стыдно. Ныряльщиков никто нигде не любит, тем более после появления ВАРа такое клеймо получить стало гораздо проще.

0
snk6565
03 Февраля 2021, 09:50

Так выводы никто и не делает)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола