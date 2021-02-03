Оуэн - о пенальти на Марсьяле: «Самый очевидный нырок, который мне доводилось видеть»

Экс-форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался об эпизоде с назначением пенальти на Антони Марсьяле в поединке 22-го тура Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».

«Этот 11-метровый подвел итог всему произошедшему. Если это был пенальти, то матч официально завершен. Самый очевидный нырок, который мне доводилось видеть. Полный бардак», - гласит сообщение Оуэна в «Твиттере».

Встреча завершилась крупной победой «красных дьяволов» со счетом 9:0.

По итогам 22 туров чемпионата Англии подопечные Уле Гуннара Сульшера набрали 44 очка и находятся на второй позиции в турнирной таблице.