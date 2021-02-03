Оуэн - о пенальти на Марсьяле: «Самый очевидный нырок, который мне доводилось видеть»

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03 Февраля 2021, 09:09,
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Экс-форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался об эпизоде с назначением пенальти на Антони Марсьяле в поединке 22-го тура Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».
«Этот 11-метровый подвел итог всему произошедшему. Если это был пенальти, то матч официально завершен. Самый очевидный нырок, который мне доводилось видеть. Полный бардак», - гласит сообщение Оуэна в «Твиттере».
Встреча завершилась крупной победой «красных дьяволов» со счетом 9:0.
По итогам 22 туров чемпионата Англии подопечные Уле Гуннара Сульшера набрали 44 очка и находятся на второй позиции в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Антони Марсьяль, Майкл Оуэн
Матч Арсенала посмотри и прозрей. А левые пенальти МЮ - это совсем не новость. Но тут скорее не показатель команды, как это было в АПЛ 2000-х, а днищенского судейства, которое не реагирует ни на кого и ни на что, чего не захочет само увидеть.
Еще один скаузер про пенальти МЮ))...Итог матча был ясен и подведен еще в первом тайме...а решение судьи - это решение судьи, которое, в принципе, ничего не решало и не меняло...видимо по итогу этого матча Мише поговорить больше не о чем
Скаузер за МЮ бы не играл. Марсьяля понять можно - была хорошая возможность отрепетировать падение в официальном матче. При 0:0 он бы наверное падать не стал а попробовал бы забить, а тут можно проверить свое актерское мастерство. Ну а судья конечно клоун)
А что можно обсуждать по этому матчу? Игра в большинстве почти 90 минут против соперника с неосновным составом и малолетками. Конечно, это их проблемы, но никаких выводов игре делать не стоит кроме как то, что воспользовались шансом и улучшили разность мячей. Всё. А за Марсика стыдно. Ныряльщиков никто нигде не любит, тем более после появления ВАРа такое клеймо получить стало гораздо проще.
Так выводы никто и не делает)))