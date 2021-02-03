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«Саутгемптон» повторил антирекорд 128-летней давности

03 Февраля 2021, 08:43,

Global Look Press

В рамках 22-го тура чемпионата Англии состоялся поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном». Встреча завершилась разгромной победой манкунианцев со счетом 9:0.

Как сообщает «Твиттер» Mister Chip, «Саутгемптон» потерпел поражение с таким счетом второй раз за год и три месяца. В сезоне-2019/2020 команда Ральфа Хазенхюттля была разгромлена «Лестером» (0:9).

«Святые» стали первым клубом за последние 128 лет, который проиграл два матча в АПЛ с разницей в девять голов менее чем за два года.

Последним клубом, который уступал в двух играх с аналогичной или большей разницей мячей за меньший промежуток времени, был «Дарвен».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Саутгемптон
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