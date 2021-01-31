«Манчестер Юнайтед» предложит 70 млн евро за Кунде

Прошлым летом «Манчестер Сити» предлагал 55 млн евро за защитника «Севильи» Жюля Кунде, но получил отказ. Сейчас уже соседи «горожан» из «МЮ» готовят за француза 70 миллионов. 22-летний игрок впечатляет своей игрой после переезда из «Бордо» в Испанию полтора года назад.

The Mirror утверждает, что наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер является большим поклонником таланта Жюля Кунде и хочет сделать его главной целью в период летнего трансферного окна. Предполагается, что он станет напарником Гарри Магуайра.

В текущем сезоне Кунде отыграл 27 матчей и отметился двумя голами.