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«Манчестер Юнайтед» предложит 70 млн евро за Кунде

31 Января 2021, 17:33,


Прошлым летом «Манчестер Сити» предлагал 55 млн евро за защитника «Севильи» Жюля Кунде, но получил отказ. Сейчас уже соседи «горожан» из «МЮ» готовят за француза 70 миллионов. 22-летний игрок впечатляет своей игрой после переезда из «Бордо» в Испанию полтора года назад.

The Mirror утверждает, что наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер является большим поклонником таланта Жюля Кунде и хочет сделать его главной целью в период летнего трансферного окна. Предполагается, что он станет напарником Гарри Магуайра.

В текущем сезоне Кунде отыграл 27 матчей и отметился двумя голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Севилья, Жюль Кунде
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Комментарии (1)
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1
Zenituwka
31 Января 2021, 17:40

МЮ:Кундэ потратить 70 лямов?
Севилья: Сюндэ!

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