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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» был безжалостен в матче с «Саутгемптоном»

03 Февраля 2021, 08:09,

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Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от поединка 22-го тура АПЛ против «Саутгемптона». Манкунианцы отпраздновали разгромную победу со счетом 9:0.

«Мои подопечные были безжалостны, они бежали в атаку весь поединок. Игроки хотели забить как можно больше голов. Они хотели извлечь максимум из своего преимущества. «Манчестер Юнайтед» сыграл так, как будто это был наш последний матч. Все очень довольны результатом», - передает слова норвежского специалиста портал Goal.

После 22 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 44 очка и занимают второе место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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